الأمن الوطني يهنئ ذوي الإعاقة ويؤكد التزام الجهاز برعايتهم وتمكينهم

هنّأ رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، اليوم الأربعاء، ذوي الإعاقة في يومهم العالمي، فيما أكد التزام الجهاز برعايتهم وتمكينهم، حيث ذكر البصري في بيان، "أتقدم بأصدق عبارات الاحترام والتقدير لأبنائنا وإخوتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي المخصص للاحتفاء بهم، تقديراً لعطائهم وتثميناً لصمودهم وإيماناً بدورهم الإنساني والمجتمعي في بناء الوطن".

كذلك أضاف " إذ نشارك العالم إحياء هذه المناسبة، نؤكد التزام جهاز الأمن الوطني برعاية هذه الشريحة الكريمة والعمل على توفير متطلباتهم بما يضمن لهم بيئة عمل آمنة وداعمة، وبما يمكنهم من أداء مهامهم وممارسة حقوقهم بوصفهم جزءاً أصيلاً من نسيج المؤسسة الأمنية".

فيما أكد ،أن " الجهاز يسعى خلال الفترة الماضية إلى توفير التسهيلات الأساسية وتهيئة بيئة العمل بما يلائم احتياجاتهم، مع دعم مشاركتهم في الدورات والبرامج المتاحة. كما أننا سنستمر بتنفيذ وتوسيع برامجنا الداعمة لهم، وتسهيل إجراءاتهم الرسمية، وتقديم كل ما يضمن تعزيز حضورهم وإسهامهم في خدمة العراق".