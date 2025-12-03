وزارة العدل تطلق نظام فتح الأضابير إلكترونياً في خمس محافظات

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نظام فتح الأضابير إلكترونياً في خمس محافظات، حيث ذكر مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي للوكالة الرسمية، إن "جميع مديريات دائرة التنفيذ في بغداد مستمرة بنظام فتح الأضابير إلكترونياً"، مؤكداً "استعداد الدائرة لإطلاق النظام ذاته في خمس محافظات جديدة هي: البصرة، نينوى، ذي قار، النجف الأشرف، وكركوك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني الهادفة إلى تطوير الخدمات العدلية وتعزيز مسار التحول الرقمي".

وأضاف أن "المشروع يمثل خطوة مهمة في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، من خلال تقليل الأعباء الإدارية والحد من الأخطاء الورقية، إلى جانب رفع كفاءة الأرشفة الإلكترونية وضمان حفظ البيانات بصورة آمنة ومنظمة".

كما أوضح الساعدي أن "الدائرة تعمل حالياً على استكمال الجوانب الفنية والتقنية لإطلاق النظام في المحافظات الخمس، بعد نجاح تطبيقه في مديريات بغداد"، مشيراً إلى أن "هذا التوسع يأتي ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي تعتمدها الوزارة، وتهدف إلى توحيد آليات العمل وتقديم خدمات تنفيذية أسرع وأكثر دقة في جميع المديريات".