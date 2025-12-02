العراق يشكر / يونامي / على ما قدمته من دعم طوال اكثر من عقدين

تقدم العراق بالشكر الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق / يونامي / على ما قدمته من دعم للعراق طوال اكثر من عقدين.

وقال ممثل العراق في الامم المتحدة لقمان الفيلي ، في كلمة خلال جلسة مجلس الامن الخاصة بالعراق :"ان انتهاء بعثة يونامي في العراق بداية جديدة للشراكة مع الامم المتحدة"، مبينا :" ان العراق اوفى بالتزاماته الدولية ،خاصة مع الكويت".

واضاف :" ان العراق اليوم دولة حريصة على حماية مصالح شعبها ، ويشهد استقراراً سياسياً وامنياً".

وتابع الفيلي :" ان العراق يتعامل بمسؤولية وانسانية مع ملف رعاياه في مخيم الهول"، مشيرا الى :" ان استمرار الوضع في مخيم الهول على حاله ، يهدد الامن الدولي".