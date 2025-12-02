القائم باعمال السفارة السويدية يؤكد رغبة بلاده في الاسهام بتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في العراق

ناقش وزير الاعمار بنكين ريكاني مع القائم باعمال السفارة السويدية في العراق يورغن لندستروم،دخول الشركات السويدية في تنفيذ المشاريع العراقية .

وقالت وزارة الاعمار في بيان" ان الوزير بنكاني التقى لندستروم ، والملحق التجاري السيدة نبأ المياحي، وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة".

كما تمت مناقشة دخول الشركات السويدية في تنفيذ المشاريع العراقية ، فضلاً عن المشاركة في مشروع انشاء المدن السكنية الجديدة ، والاستثمار في مشاريع الطرق والماء والمجاري وغيرها.

واكد القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد ، رغبة بلاده في الاسهام بتنفيذ وتمويل المشاريع التنموية والخدمية، التي تنفذها وزارة الاعمار وانشاء الطرق الحديثة