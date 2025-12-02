وزير الخارجية يؤكد اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين العراق والولايات المتحدة

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ، اهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، بما يعزز التنمية ويدعم عودة الشركات الامريكية للاستثمار في العراق.
ودعا ، خلال استقباله مايكل ريغاس ، نائب وزير الخارجية الامريكي ، الى اعادة النظر في تحذيرات السفر الى العراق، نظراً للاستقرار الامني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار.
