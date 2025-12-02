الرئيسية
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : ما السلام الذي ليس بعده سلام؟ الأزمة الأوروبية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية
وكالة انباء براثا
131
2025-12-02
حريق كبير يلتهم عددًا من الأشجار في شارع أبو نؤاس
العراق يشكر / يونامي / على ما قدمته من دعم طوال اكثر من عقدين
القائم باعمال السفارة السويدية يؤكد رغبة بلاده في الاسهام بتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في العراق
وزير الخارجية يؤكد اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين العراق والولايات المتحدة
خبير عسكري: استهداف حقل غاز كورمور "ذو طابع داخلي"
الشيخ جلال الدين الصغير : ما السلام الذي ليس بعده سلام؟ الأزمة الأوروبية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية
قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيراني ويؤكّد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية
إيران تكشف رسالة عاجلة ارسلها الحشد الشعبي حذرت من العدوان الاسرائيلي الاخير
ممثل الولايات المتحدة: سياسة ترامب ستواصل تعزيز العلاقات مع العراق
اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة الهركي وقوات البرزاني في قضاء خبات بمحافظة أربيل.
644
حالة الطقس: زخات مطر رعدية خلال اليومين المقبلين
345
تنسيقية المقاومة الاسلامية العراقية تنفي استهدافها حقل كورمور : سلاحنا موجه نحو الاحتلال دائما
345
البيشمركة: لا علم لنا بتحركات بعض القوات باتجاه مناطق غربي أربيل
332
قطع مبرمج للماء لمدة 3 أيام عن 5 مناطق في كربلاء
330
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
