الأخبار

رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيراني ويؤكّد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية


استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، قدّم السفير آل صادق في مستهل اللقاء تعازيه الى رئيس الجمهورية بوفاة شقيقه شمال جمال رشيد، سائلاً الله ان يتغمد الفقيد برحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية، ومواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه اعرب السفير الإيراني عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، مؤكداً رغبة طهران في تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الجارين.

 

