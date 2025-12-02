إيران تكشف رسالة عاجلة ارسلها الحشد الشعبي حذرت من العدوان الاسرائيلي الاخير

كشف مسؤول إيراني رفيع، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، عن تلقي طهران إخطاراً مبكراً من الحشد الشعبي في العراق بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي فجّر الحرب الأخيرة.

وقال علي دارابي، نائب وزير التراث الثقافي الإيراني، في تصريح نقلته وكالة أنباء "جوان" الإيرانية ، إن الحشد الشعبي أرسل ليلة اندلاع الحرب "رسالة عاجلة" إلى أحد كبار القادة الإيرانيين، محذراً من أن إسرائيل ستشن هجوماً خلال تلك الليلة، وداعياً إياه إلى مغادرة المنزل كإجراء احترازي.

وأضاف دارابي أن القائد الإيراني ردّ على التحذير بالقول: "لن يضربوا المنزل"، معتبراً ذلك مؤشراً على الثقة الواسعة لدى بعض القادة بأن الهجوم لن يستهدف مواقع سكنية.

ويأتي هذا التصريح في ظل جدل متزايد حول طبيعة الاستعدادات الاستخباراتية السابقة للحرب، والدور الذي لعبته الجماعات الحليفة لإيران في نقل المعلومات إلى طهران.