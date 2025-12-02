الأخبار

إيران تكشف رسالة عاجلة ارسلها الحشد الشعبي حذرت من العدوان الاسرائيلي الاخير


كشف مسؤول إيراني رفيع، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، عن تلقي طهران إخطاراً مبكراً من الحشد الشعبي في العراق بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي فجّر الحرب الأخيرة.

وقال علي دارابي، نائب وزير التراث الثقافي الإيراني، في تصريح نقلته وكالة أنباء "جوان" الإيرانية ، إن الحشد الشعبي أرسل ليلة اندلاع الحرب "رسالة عاجلة" إلى أحد كبار القادة الإيرانيين، محذراً من أن إسرائيل ستشن هجوماً خلال تلك الليلة، وداعياً إياه إلى مغادرة المنزل كإجراء احترازي.

وأضاف دارابي أن القائد الإيراني ردّ على التحذير بالقول: "لن يضربوا المنزل"، معتبراً ذلك مؤشراً على الثقة الواسعة لدى بعض القادة بأن الهجوم لن يستهدف مواقع سكنية.

ويأتي هذا التصريح في ظل جدل متزايد حول طبيعة الاستعدادات الاستخباراتية السابقة للحرب، والدور الذي لعبته الجماعات الحليفة لإيران في نقل المعلومات إلى طهران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيراني ويؤكّد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية
إيران تكشف رسالة عاجلة ارسلها الحشد الشعبي حذرت من العدوان الاسرائيلي الاخير
ممثل الولايات المتحدة: سياسة ترامب ستواصل تعزيز العلاقات مع العراق
العمل تضبط امرأة تقوم بتزوير المعاملات داخل المجمع الوزاري
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
مفوضية الانتخابات تصدر قرارات جديدة
جلسة مجلس الأمن الحسان: اتوقع بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الخاصة بشأن العراق
بافل طالباني يدعو الحكومة لتهدئة الأوضاع في أربيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك