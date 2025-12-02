ممثل الولايات المتحدة: سياسة ترامب ستواصل تعزيز العلاقات مع العراق

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ( 2 كانون الثاني 2025 )، مواصلة الدعم للعراق وتعزيز العلاقات ين البلدين.

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في العراق، اليوم، إشادة دولية بقدرة العراق على الصمود وتحسن وضعه الأمني.

وقال ممثل أمريكا في الجلسة، السفير مايك والتز، إن "سياسة الرئيس ترامب ستواصل تعزيز العلاقات مع العراق".

من جانبه، أعرب مندوب كوريا الجنوبية عن تطلع بلاده إلى "استمرار العراق في دوره المحوري لنشر السلام في المنطقة".

بدوره، أكد ممثل باكستان في مجلس الأمن أن "العراق اظهر قدرته على الصمود في ظل بيئة اقليمية معقدة"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني في العراق تحسن بشكل كبير".

بينما حثت ممثلة بريطانيا "على تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل في العراق" معربة عن أملها "بتشكيل حكومة العراق بشكل سريع".