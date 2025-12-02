العمل تضبط امرأة تقوم بتزوير المعاملات داخل المجمع الوزاري

تمكنت استخبارات وزارة العمل، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، ضمن توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وبمتابعة مدير استخبارات الرصافة، من ضبط امرأة تمارس التزوير وتعقيب المعاملات داخل المجمع الوزاري وخارجه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "المعلومات السرية التي وردت إلى ضابط الاستخبارات العقيد أحمد حسن الموسوي، أظهرت وجود المتهمة، ما دفع لفتح تحقيق ميداني ومراجعة كاميرات المراقبة، والحصول على صورة واضحة لها".

وأضافت أن "المتهمة أُلقي القبض عليها خلال كمين أمني بالتنسيق مع دائرة العمل والتدريب والقروض، وضُبط بحوزتها عدد من المعاملات، هويات ناخبين، هويات باحثين عن العمل، وكتب صرف مبالغ مالية مزورة".