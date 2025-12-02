جلسة مجلس الأمن الحسان: اتوقع بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر

قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان ، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )،إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي قبيل انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، مؤكداً أنه يتوقع ألا يتأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الحسّان في كلمة له إن "هذه الإحاطة تأتي قبيل انتهاء مهمة يونامي وتعد الأخيرة"، مؤكداً أن "العراق انتصر على الإرهاب بفضل شعبه والدعم الدولي"، وأنه "نجح بإقامة انتخابات شفافة وبنسبة مشاركة مرتفعة".

وأضاف: "أتوقع بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر"، مشيراً إلى أن "العراق تخطى ظروفاً صعبة في طريقه نحو الاستقرار"، معرباً عن أمله بـ"حل المسائل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم".

وأكد الحسّان أن "العراق أظهر التزاماً بإعادة مواطنيه من مخيم الهول"، مهنئاً إياه "على انتخابه عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه "سيتم نقل ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الكويتي لدى العراق من بعثة يونامي إلى ممثل كبير يسميه مجلس الأمن لاحقاً".

وختم بالقول إن "انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق لا يعني نهاية التعاون معه بل بداية فصل جديد".