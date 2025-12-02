بافل طالباني يدعو الحكومة لتهدئة الأوضاع في أربيل

أعرب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ من التوترات التي حدثت مؤخرا في قرية لاجان بمحافظة أربيل، فيما دعا الحكومة الى العمل لتهدئة الأوضاع.

وقال طالباني في بيان، ان "احتجاجات المواطنين حق مشروع لهم ويجب أن تلقى أصواتهم آذانا صاغية. كما ان رسالة الهركيين وجميع المشاركين في هذه الأحداث قد وصلت، وندعو المتظاهرين للالتزام بالقانون"، مشدداً على ضرورة أن "تنتهي التوترات".

وأضاف: "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مستعدون للمساعدة وإعادة الأمان وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين. هذه لحظات حساسة بالنسبة للعراق واقليم كردستان، ويجب أن يبقى الكرد متحدين، ولاسيما في الوقت الحالي، إبان تشكيل الحكومة في بغداد".

وأتم: "نحن مستعدون للعمل مع المتظاهرين والسلطات للتوصل الى تفاهم سلمي، وينبغي إخلاء المناطق من القوات العسكرية".