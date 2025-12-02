وزارة العدل تؤكد أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدَّمة للنزلاء

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدَّمة للنزلاء، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني، عقد اليوم، اجتماعًا ضم الوكيل الأقدم للوزارة زياد خليفة التميمي والكوادر الإدارية في دائرة الإصلاح العراقية، وذلك في إطار متابعته لملفات الأمن والخدمات الإصلاحية".

وأضاف أنه" جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمستوى الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المؤسسات الإصلاحية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الدقيق بالتوجيهات السابقة، وتنفيذ خطط تعزيز انضباط العمل داخل السجون، فضلًا عن اعتماد أنظمة رقابية حديثة تسهم في رفع مستوى الحماية".

كما أكد وزير العدل وفقاً للبيان "أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدَّمة للنزلاء، والتقييم الدوري لواقع العيادات والمراكز الطبية داخل المؤسسات الإصلاحية، مشيرًا إلى "ضرورة توفير المستلزمات الأساسية، كما جرت مناقشة المراحل النهائية للإجراءات المتعلقة بالمباشرة بالتعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية، بهدف دعم تلك المؤسسات بكوادر متخصصة تسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وفق المعايير الإنسانية المعتمدة".