مجلس القضاء الأعلى: الكشف عن احصائية جديدة بتطبيق قانون العفو

كشف مجلس القضاء الأعلى،اليوم الثلاثاء، عن الاحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الثاني الماضي، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان،أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (38787) ثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (155553) مائة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسين شخصاً".

كذلك أضاف أن "المبالغ المستردة بَلغ مجموعها (81,533,490,482) واحد وثمانين ملياراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً واربعمائة وتسعين ألفاً واربعمائة واثنين وثمانين ديناراً، أما المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي، فقد بَلغ مجموعها (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وأربعين سنتاً".