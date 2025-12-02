العمليات المشتركة تمنع استخدام ضوء الليزر داخل المناطق المحيطة بالمطارات

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، قراراً يقتضي بمنع استخدام ضوء الليزر داخل المناطق المحيطة بالمطارات حفاظاً على سلامة الطيران، إذ ذكر بيان للقيادة، أن "ضوء الليزر يشكل مخاطر جدية على سلامة الطيران العسكري والمدني، واحتمال تأثيره على رؤية الطيارين أثناء الإقلاع والهبوط"، وتابع، أنه "بهدف الحفاظ على أمن العمليات الجوية ومنع أي تهديد لسلامة الأفراد والممتلكات بما يعزز سمعة البلاد بهذا الاطار ، فأنها قررت بمنع استخدام ضوء الليزر بجميع أنواعه وتحت أي ظرف داخل المناطق المحيطة بالمطارات العسكرية والمدنية أو القريبة منها، سواء من قبل عناصر القوات الأمنية أو المدنيين".

فيما أكد البيان، ان "المخالفين سيحالون إلى القضاء وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".