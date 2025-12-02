الشيخ همام حمودي: القوى الوطنية حريصة على بناء رؤية مشتركة لتشكيل الحكومة

بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، مع سفير استراليا لدى بغداد غلين مايلز مستجدات الساحة العراقية، والتحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلد، حيث ذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان، ان " الشيخ حمودي أوضح خلال ان حالة الاستقرار ونضج الوعي الديمقراطي كفلا مناخاً مشجعاً للعراقيين للمشاركة الانتخابية، مؤكداً "حرص القوى الوطنية على الحوار وبناء رؤية مشتركة لإدامة الإستقرار بتشكيل حكومة غير جدلية، داخلياً وخارجياً، وقوية بمستوى التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها البلد، منوهاً إلى سعي الجميع إلى تمثيل الإرادة الوطنية العراقية الحرة بعيداً عن أي تدخلات خارجية".

فيما عبّر الشيخ حمودي: "عن ثقته بتشكيل الحكومة وإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية ستتم بتوقيتاتها، حرصاً على تعزيز ثقة الناس باهمية المسار الديمقراطي في التغيير وتلبية طموحاتهم".