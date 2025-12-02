مديرية الدفاع المدني: لن تُصدر الإجازات لبناء المباني دون منظومات إنذار وإطفاء متكامل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إلزام الجهات المانحة لإجازات البناء بـ (5) شروط لإصدار موافقات إنشاء المشاريع، موضحة أن الموافقات النهائية لن تصدر من دون تلك الشروط، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر للوكالة الرسمية، إن "الدفاع المدني ألزم الجهات المانحة لإجازات البناء بتقديم جميع المخططات الهندسية الكاملة، ليتم اعتماد مخارج الطوارئ وتثبيت شروط السلامة وفق الكودات العالمية، تبعاً لطبيعة نشاط كل مبنى وعدد الأشخاص المتوقع تواجدهم فيه".

وتابع: "كما فرضت المديرية ضرورة تنصيب منظومات الإنذار المبكر وكواشف الحريق ومنظومات الإطفاء بنوعيها الرطب والجاف وتوزيعها على الطوابق، قبل إصدار الموافقات النهائية لإنشاء المباني والمشاريع".

كما لفت الى أن "المديرية تتابع مطابقة التنفيذ الميداني مع ما يثبت في المخططات، لضمان استيفاء شروط السلامة"، لافتاً الى أن "هذا الإجراء كان غائباً في السنوات السابقة بسبب منح إجازات البناء من دون الرجوع للدفاع المدني".