الأمانة العامة: إلزام الوزارات باعتماد الفحص الطبي وإثبات عدم تعاطي المخدرات عند التعيين

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعماما بشأن الالتزام بمتطلبات الفحص الطبي وإثبات عدم تعاطي المخدرات عند التعيين، حيث ذكرت الأمانة العامة في بيان، أنه "تم اصدار اعماما إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تلزمها العمل بموجب قرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي".

واضافت انه "جاء في نص الاعمام، أنه لمقتضيات المصلحة العامة وعملًا بأحكام المادة (7/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، لا يُعيَّن لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ناجحًا في الفحص الطبي وسالمًا من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها، بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقًا لنظام خاص".

كذلك أكدت الامانة، بحسب البيان، أن "المتقدم للتعيين يجب أن يقدم مستمسكا يثبت سلامته من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية الخاصة بالتعيين، وفي حال عدم تقديم المستمسك، تُهمل استمارة التقديم".