الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً لداعش وتضبط أسلحة في صحراء الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، مداهمة جحر لعصابات داعش الارهابية وضبط أسلحة وإعتدة بداخله في صحراء الأنبار، حيث ذكرت مديرية الاستخبارات في بيان، "سيراً على النهج الذي اختطته مديرية الاستخبارات العسكرية في تنفيذ العمليات الاستخبارية تمكن قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة من مداهمة أحد جحور داعش الارهابي الذي كانوا يستخدموه قبل تحرير المدن من دنسهم في قضاء القائم بالأنبار ". كما أضاف،أنه " تم ضبط بداخله اعتدة وأسلحة متهالكة، مبينا "رفع المواد وتفجيرها موقعياً من قبل كتيبة هندسة الفرقة".



