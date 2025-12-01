الشيخ قيس الخزعلي وفؤاد حسين يؤكدان على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة والرئاسات

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة والرئاسات.

وذكر مكتب الشيخ الخزعلي في بيان أن"الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل، اليوم في مكتبه ببغداد، فؤاد حسين، وزير الخارجية، الذي قدّم تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات وسلاسة العملية الديمقراطية".

وأضاف، أنه"جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة والرئاسات بما ينسجم مع الإرادة الشعبية ويحفظ الاستقرار السياسي، إضافة إلى أهمية التعاون بين القوى الوطنية للعبور بالبلاد إلى مرحلة أكثر ثباتاً وقدرة على مواجهة التحديات".

وأكد الشيخ الخزعلي خلال اللقاء، على"أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية والإسراع في حسم ملف الرئاسات الثلاث"، مشدداً على أن"المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية وطنية عالية وتكاتفاً سياسياً واسعاً يضمن استقرار البلد ويعزز الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية".