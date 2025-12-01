قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني يقدم استقالته

أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، استقالة شالاو علي عسكري.

وجاء ذلك بعد مسيرة امتدت نحو 49 عاماً داخل صفوف الحزب، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وذكر المكتب السياسي في بيان أن "عسكري قدّم استقالته من عضوية المكتب السياسي بإرادته"، لافتا الى انه "سيواصل دعمه للاتحاد الوطني والعمل من أجل مبادئه خارج الأطر التنظيمية والحزبية الرسمية".

فيما أشاد رئيس الحزب بافل طالباني وفقا للبيان "بخطوة عسكري"، مؤكداً أن "مشهد تنحي مسؤولين رفيعين في الشرق الأوسط نادر الحدوث".

وذكر ان "قرار عسكري يعد نموذج للقائد النزيه والوطني"، مثنيا "على مسيرته الطويلة في النضال وتضحياته وعطاء عائلته".