وزير الداخلية يوجه بتنفيذ عمليات أمنية على حدود البصرة وميسان وذي قار لملاحقة المطلوبين

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، اصدار توجيهات بتنفيذ عمليات على الحدود الفاصلة بين محافظات البصرة وميسان وذي قار، وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

وقال الشمري خلال زيارته لمحافظة البصرة في تصريح صحفي إن "زيارتنا للمحافظة تتضمن شقين الأول هو متابعة كلية الشرطة الثانية، وهي كلية فتية استقبلت طلاب الدورة 72 (باء) التي يتدربون بها"،

مبينا ان "هناك دورا لمحافظ البصرة في إسناد هذه الكلية من خلال إنشاء البنايات والمشاريع، وكذلك قمنا بدعمها بالإمكانات التي تحتاجها من عجلات ومعلمين وكل الاحتياجات التي تتطلبها كلية الشرطة الثانية".

وأضاف، أن "الشق الثاني هو الوضع الأمني، حيث استغلينا فرصة وجودنا في محافظة البصرة ووجهنا قادة الشرطة في محافظات ذي قار وميسان والبصرة بعُقد اجتماع تنسيقي لضبط الحدود الفاصلة بين هذه المحافظات الثلاث ومنع أن تكون ملاذًا للمطلوبين والخارجين عن القانون وملاحقتهم"، مشيرا الى ان "هذه المنطقة ستكون ضمن نطاق عمليات هذه القيادات، وقد كلفنا قيادة الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات على الحدود الفاصلة بين هذه المحافظات".

وأكد أن "الفعاليات الأمنية في محافظة ميسان هي ضمن مسؤولية قيادة القوات البرية بقيادة عمليات ميسان، أما ذي قار فهي ضمن مسؤولية وزارة الداخلية"، لافتا الى ان "هناك تنسيقا عاليا، حيث حضر اليوم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد شرطة ميسان بشأن تنفيذ مذكرات القبض وفرض الأمن".