الأخبار

وزير الداخلية يوجه بتنفيذ عمليات أمنية على حدود البصرة وميسان وذي قار لملاحقة المطلوبين


أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، اصدار توجيهات بتنفيذ عمليات على الحدود الفاصلة بين محافظات البصرة وميسان وذي قار، وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

وقال الشمري خلال زيارته لمحافظة البصرة في تصريح صحفي إن "زيارتنا للمحافظة تتضمن شقين الأول هو متابعة كلية الشرطة الثانية، وهي كلية فتية استقبلت طلاب الدورة 72 (باء) التي يتدربون بها"،

مبينا ان "هناك دورا لمحافظ البصرة في إسناد هذه الكلية من خلال إنشاء البنايات والمشاريع، وكذلك قمنا بدعمها بالإمكانات التي تحتاجها من عجلات ومعلمين وكل الاحتياجات التي تتطلبها كلية الشرطة الثانية".

وأضاف، أن "الشق الثاني هو الوضع الأمني، حيث استغلينا فرصة وجودنا في محافظة البصرة ووجهنا قادة الشرطة في محافظات ذي قار وميسان والبصرة بعُقد اجتماع تنسيقي لضبط الحدود الفاصلة بين هذه المحافظات الثلاث ومنع أن تكون ملاذًا للمطلوبين والخارجين عن القانون وملاحقتهم"، مشيرا الى ان "هذه المنطقة ستكون ضمن نطاق عمليات هذه القيادات، وقد كلفنا قيادة الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات على الحدود الفاصلة بين هذه المحافظات".

وأكد أن "الفعاليات الأمنية في محافظة ميسان هي ضمن مسؤولية قيادة القوات البرية بقيادة عمليات ميسان، أما ذي قار فهي ضمن مسؤولية وزارة الداخلية"، لافتا الى ان "هناك تنسيقا عاليا، حيث حضر اليوم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد شرطة ميسان بشأن تنفيذ مذكرات القبض وفرض الأمن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفبدبو ... مسلحون ينتمون لعشيرة الهركية: نقسم أننا سنستهدف محطات الطاقة الكهربائية إذا لم تنسحب قوات (البارتي)
وزير الداخلية يوجه بتثبيت العناصر الجيدة من شرطة العقود
الشيخ قيس الخزعلي وفؤاد حسين يؤكدان على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة والرئاسات
قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني يقدم استقالته
وزير الداخلية يوجه بتنفيذ عمليات أمنية على حدود البصرة وميسان وذي قار لملاحقة المطلوبين
الوطني الكردستاني: قوة حزبية برداء حكومي تحشد أسلحة تسلمتها من التحالف الدولي ضد "أبناء لاجان"
المصادقة على تعيين 350 شخصا ضمن ملاك وزارة الدفاع
بالفيديو ... ارتفاع حدة المواجهات في قضاء خبات بأربيل
الحرس الثوري الإيراني: العدو لا يملك هدفاً جديداً وسيتلقى رداً أشدّ إذا اعتدى
الكهرباء: تشغيل خط جديد لنقل الطاقة بين القرنة والعمارة بطاقة 1000 ميغاواط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك