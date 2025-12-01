المصادقة على تعيين 350 شخصا ضمن ملاك وزارة الدفاع

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، اليوم الاثنين ( 1 كانون الأول 2025 )، المصادقة على تعيين (350) من الفاحصين على ملاك وزارة الدفاع.

وذكر إعلام المجلس في بيان أن "المجلس، وفي إطار مهامه الدستورية والقانونية في تنظيم شؤون الخدمة العامة وضمان الكفاءة والشفافية في التعيين، صادق على تعيين (350) موظفاً مدنياً على ملاك وزارة الدفاع".

وأضاف أن "هذه المصادقة جاءت استناداً إلى محاضر اللجان التي تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدفاع، بعد إنجاز عمليات التدقيق والمطابقة من قبل اللجان المختصة، وبما يضمن صحة الإجراءات وفق المعايير القانونية والوظيفية المعتمدة".