الأخبار

الحرس الثوري الإيراني: العدو لا يملك هدفاً جديداً وسيتلقى رداً أشدّ إذا اعتدى


أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن العدوّ لا يملك هدفاً جديداً ولا قدرة على تكرار أخطائه، قائلاً: "إذا أقدم العدوّ على أيّ شرّ جديد، أو اعتدى على أيّ شخص، فسيُقابل بردٍّ أشدّ، وهذا أمرٌ لا شكّ فيه".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري ومسؤول العلاقات العامة، صرّح في برنامج تلفزيوني بأنّ قوات البسيج هي في الواقع العنصر الأساسي للسلطة الوطنية: لم تكن فلسفة تشكيل البسيج استبدال القوات المسلحة، بل أن تصبح قوةً لبناء القوة في جميع المجالات.

أشار نائيني إلى أن القوات المسلحة للبلاد قد حققت أداءً متميزًا في مجال تدريب الكوادر البشرية النخبوية، مستشهدًا بدور الشهيد حاجي زاده، وقال: "لقد كان فن الشهيد حاجي زاده يتمثل في تدريب الكوادر البشرية على مستوى مواجهة المعارك العالمية واستقطاب أفضل نخبة البسيج وعلماء البلاد الحاصلين على أعلى الدرجات".

وأوضح العميد نائيني: "اليوم، تُشكل هذه الكوادر الشابة، والذين يبلغ متوسط أعمارهم في قطاع الصواريخ حوالي 30 عامًا، المكون الرئيسي للقوة الهجومية والدفاعية في المجالات المتقدمة للصواريخ والسيبر وصناعة الدفاع والذكاء الاصطناعي".

وذكر: "كانت الحرب الأخيرة معركة مشتركة شديدة خاضها العدو بناءً على حساباته الخاطئة ودون إدراك قوة الشعب وتعبئة القيادة".

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن قوات البسيج دخلت الميدان بسرعة فائقة، وقال: "لقد سيطرت هذه المنظمة فورًا على الفضاء الاجتماعي للبلاد، وعززت مناعة المجتمع النفسية والثقافية والاقتصادية".

وأكد العميد نائيني أن الكيان الصهيوني مُني بهزيمة نكراء في الحرب الأخيرة، وقال: "إن اعترافات المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذا الكيان ومراكز الفكر الأمريكية تؤكد ذلك".

وأضاف: "لقد شوهت عملية طوفان الأقصى سمعة الكيان الأمنية".

وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية التكتيكية والتسليح والإبداع، مؤكدًا: "كانت ساحة المعركة الأخيرة معيارًا لقياس القدرات، حيث انكشفت نقاط ضعف العدو بشكل كامل. قدرات البلاد أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة".

وأشار العميد نائيني إلى أن العدو لا يملك هدفا جديدا ولا القدرة على تكرار أخطائه، وقال: إذا ارتكب العدو أي شر جديد وأي عدوان فإنه سيتلقى ردا أكثر جدية ولا شك في ذلك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفبدبو ... مسلحون ينتمون لعشيرة الهركية: نقسم أننا سنستهدف محطات الطاقة الكهربائية إذا لم تنسحب قوات (البارتي)
وزير الداخلية يوجه بتثبيت العناصر الجيدة من شرطة العقود
الشيخ قيس الخزعلي وفؤاد حسين يؤكدان على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة والرئاسات
قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني يقدم استقالته
وزير الداخلية يوجه بتنفيذ عمليات أمنية على حدود البصرة وميسان وذي قار لملاحقة المطلوبين
الوطني الكردستاني: قوة حزبية برداء حكومي تحشد أسلحة تسلمتها من التحالف الدولي ضد "أبناء لاجان"
المصادقة على تعيين 350 شخصا ضمن ملاك وزارة الدفاع
بالفيديو ... ارتفاع حدة المواجهات في قضاء خبات بأربيل
الحرس الثوري الإيراني: العدو لا يملك هدفاً جديداً وسيتلقى رداً أشدّ إذا اعتدى
الكهرباء: تشغيل خط جديد لنقل الطاقة بين القرنة والعمارة بطاقة 1000 ميغاواط
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك