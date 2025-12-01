الكهرباء: تشغيل خط جديد لنقل الطاقة بين القرنة والعمارة بطاقة 1000 ميغاواط

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، تشغيل خط جديد (400 ك.ڤ) لنقل الطاقة من محطة القرنة (400) إلى محطة العمارة (400).

وأوضح فاضل في بيان أن "المشروع سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز ارتباطات المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وزيادة الطاقة المنقولة، وفتح مسارات جديدة لربط منظومة الجنوب مع مناطق الوسط عبر محطة العمارة وصولاً إلى محطة الكوت".

وأشار إلى أن "الخط الجديد يمتد لمسافة 83 كيلومتراً وبعدد أبراج يبلغ 185 برجاً، وبطاقة نقل تصل إلى 1000 ميغاواط".

وتابع أن "هذا الإنجاز يأتي امتداداً لبرنامج توسعة شبكة النقل بالجهد الفائق (400 ك.ڤ)، الذي شهد في آب الماضي افتتاح أربعة خطوط رئيسية بطول إجمالي بلغ 412 كيلومتراً وبعدد 960 برجاً، امتدت عبر محور شبكة نقل الطاقة من البصرة إلى الناصرية فالسماوة وصولاً إلى الديوانية. كما توازى ذلك مع تشغيل خط (ميسان – عمارة 400 ك.ڤ)، ما أسهم في تعزيز ربط محافظات الجنوب بالفرات الأوسط ورفع كفاءة النقل واستقرار المنظومة الوطنية".