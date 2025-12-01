البيشمركة: لا علم لنا بتحركات بعض القوات باتجاه مناطق غربي أربيل

أكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، عدم علمها بتحرك بعض القوات إلى مناطق حدود أربيل الغربية.

وقال أمين عام وزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد في حديث صحفي، إن"الوزارة ليس لها علم بتحرك بعض القوات التي اتجهت صوب عدد من المناطق في حدود أربيل الغربية".

ودعا القوات الأمنية والمواطنين، إلى"الاتزان وحل المشاكل بالحوار بدلا من العنف".

وشهد قضاء خبات في أربيل، توترات أمنية بين عشائر الهركي وقوات أمنية، أعقبها حرق مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني والسيطرة على مبنى القائممقامية.

كما شهدت أربيل، نزوح أهالي قرية لاجان بسبب تحرك قوات نحوها ومطالبتها بالإخلاء.