المحلل السياسي مهند الراوي للإطار: لا تقبلوا برئيس برلمان "يُدار بالواتساب".. "فيتو" على عودة الحلبوسي

أدلى المحلل السياسي مهند الراوي، يوم الاحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، بتصريحات لافتة حول مفاوضات اختيار رئيس مجلس النواب والتحالفات السنية، محذراً الإطار التنسيقي من القبول ببعض الشخصيات.

ووجه الراوي في مقابلة متلفزة رسالة مباشرة إلى الإطار التنسيقي، داعياً إياه: "لا تقبلوا برئيس برلمان يُدار بالواتساب"، في إشارة إلى ضرورة أن يكون القرار مستقلاً.

وكشف الراوي عن وجود معارضة قوية لعودة رئيس البرلمان السابق، مؤكداً: "هناك فيتو شيعي وكردي كبير ومؤثر على عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب"، محذراً من "تداعيات أي تحالف بين خميس الخنجر والحلبوسي"، مشيراً إلى أن: "خميس الخنجر سيخسر 6 نواب من تحالف السيادة إذا تحالف مع الحلبوسي".

وأكد الراوي أن تحالف العزم لم يجبر مرشحيه على التوقيع على "ورقة بيضاء" كما فعلت أطراف أخرى.

وأشار إلى أن "الذين انسحبوا من حزب تقدم فازوا في الانتخابات، في حين أن الشخصيات التي كان الحلبوسي يدعمها بقوة لم تفوز".