إيران تدين أي اعتداء على الحقول الغازية في إقليم كردستان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين ( 1 كانون الأول 2025 )، أن بلاده تدين أي اعتداء على الحقول الغازية في إقليم كردستان.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي إن "إيران تدين بشكل مطلق أي تعرض للمرافق الغازية في إقليم كردستان".

وأضاف أن "إيران تدعم جميع المبادرات الرامية إلى التعاون مع الأطراف العراقية لضمان الأمن على جانبي الحدود"، مشيراً إلى أن "بعض الأطراف، بما في ذلك الكيان الصهيوني، لا يتوانون عن استخدام أي ذريعة أو وسيلة لإثارة عدم الاستقرار في المنطقة".

وكان حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية قد تعرض، في وقت سابق، لهجوم جديد بطائرات مسيرة مجهولة، وذلك للمرة الثانية خلال أيام، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة.