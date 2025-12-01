عشائر العظيم بديالى تطالب بتحقيق بعد مقتل أحد أبنائها قرب أبو غريب

وجهت عشائر ناحية العظيم في محافظة ديالى، اليوم الاثنين ( 1 كانون الأول 2025 )، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف وعادل بشأن مقتل أحد أبناء الناحية قرب قضاء أبو غريب في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.

وقال محمد ضيفان العبيدي، أحد شيوخ ناحية العظيم (60 كم شمال ديالى)، في حديث صحفي، إن "أحد أبناء الناحية كان ينقل مجموعة من الجنود المجازين بسيارته الأجرة إلى محيط قضاء أبو غريب في العاصمة بغداد، وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس وقعت مشاجرة في المنطقة، أعقبها تعرّضه لإطلاق نار من قبل إحدى المفارز الأمنية، ما أدى إلى مقتله”.

وأضاف أن “ما حدث يستدعي تحقيقاً عاجلاً للوقوف على طبيعة الحادث وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام، وفق إجراءات منصفة وشفافة لكل الأطراف”.

وأكد أن “عشائر ناحية العظيم تطالب وزير الداخلية بالتدخل المباشر لبيان كيفية وقوع الحادث وكشف ملابساته، خاصة وأن الضحية ليس من أصحاب السوابق ولا مطلوباً بأي قضية”.

وختم بالقول إن “عائلة القتيل وأهالي الناحية فجِعوا بهذه النهاية المأساوية، ويطالبون بمعرفة الحقيقة كاملة ولماذا قُتل بإطلاق نار”.