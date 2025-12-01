اعتقال شاب استعرض بإطلاق نار عشوائي خلال احتفالية في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد / الكرخ، اليوم الاثنين، القبض على شاب لاستعراضه بإطلاق النار خلال احتفالية في منطقة أبو غريب، غربي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة، انه "بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار خلال احتفالية، باشرت مفارز نجدة أبو غريب التحرك الميداني، وتمكنت من إلقاء القبض على الشاب المتورط".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".