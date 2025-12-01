اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة الهركي وقوات البرزاني في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

افاد مصدر امني في محافظة اربيل باندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرة الهركي وقوات البرزاني في محافظة اربيل

واوضح المصدر ان الاشتباكات وقعت في قضاء خبات مشيرا الى وقوع اصابات بين الطرفين

وكانت تظاهرات حاشدة للاهالي قد خرجت في القضاء مطالبة بالتعيين والتوظيف لأبنائهم مما ادى بقوات البرزاني الى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين وتهجير عوائلهم من مناطقهم مما ادى الى هروبهم الى الجبال في ظل الاجواء الباردة هناك

وردا على ذلك قامت عشائر الهركية بحرق مقرات في منطقة (كلك) بقضاء خبات والتابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني رداً على تهجير أهالي قرية لاجان بأربيل من قبل اسايش وبيشمركة البارتي