المجلس السياسي يحدد 6 أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان الجديد

كشف تحالف السيادة، اليوم الاثنين، تحديد 6 أسماء مرشحة لرئاسة مجلس النواب الجديد بدورته السادسة.

وقال عضو تحالف السيادة، عمار العزاوي، إن "المجلس السياسي الوطني هو المرجعية الأساسية للقوى السنية، وأن اختيار المرشَّح سيتمّ على وفق رؤيةٍ إستراتيجيَّةٍ وتوافقيَّة، لضمان التمثيل الأمثل والمشاركة الفاعلة في رسم أولويات البرلمان".

وبين العزاوي ان "الأسماء التي يجري تداولها هي (محمد الحلبوسي، وثابت العباسي، وسالم العيساوي، ومحمود القيسي، ومحمد تميم، ومثنى السامرائي)"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تطرح هذه الأسماء بصورة مباشرة وتفصيلية ولم تتعدَّ المحادثات، وقد يتم الاتفاق على اسم من خارج هذه الترشيحات".

وأضاف، أن "الاتفاق قد يكون على المضي بمرشح واحد، وذلك لكي يتم التصويت وإنجاز هذا الملف، لأن ورود أكثر من مرشح ممكن أن يطول، ومع ذلك فهو خيار وارد أيضاً، في حال عدم الاتفاق النهائي"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وتابع العزاوي، أنه "بعد الاتفاق على أن المنصب هو استحقاق مكون، فالأساس الرئيسي هو أن تكون شخصية قيادية، لديها علاقات متوازنة مع كل الأطراف السياسية ومقبولة وليست عليها اعتراضات، والأهم أن تكون شخصية تقود المجلس بنجاح".