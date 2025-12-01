19 طعنا انتخابيا "ضائعا" بين الأرقام المتضاربة وتساؤلات عن 220 طعنا "حُسم ولم يُرَد".. هل يحدث تغييرات؟

من المفترض ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انهت ارسال جميع الطعون الواردة اليها الى الهيئة القضائية، التي من المفترض ان يكون امامها 10 أيام من الان لحسمها بالكامل وارسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية.

لكن في هذه الاثناء، تضاربت التصورات والأرقام عن الطعون ومصيرها، فبينما من المفترض ان هناك 872 طعنا ورد الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الا ان الهيئة القضائية كشفت انها تعمل على 853 طعنا فقط، أي ان هناك 19 طعنا لا يعرف مصيرها، وسبب اختلافها بين ارقام المفوضية وأرقام الهيئة القضائية.

وقالت الهيئة القضائية في بيان انها "حسمت" 428 طعناً من أصل 853 طعناً مقدماً، بينما لا يزال 425 طعناً قيد المراجعة تمهيداً لحسمها خلال الأيام المقبلة.

لا تقتصر المسألة على اختلاف عدد الطعون بين المفوضية والهيئة القضائية بـ19 طعنا فحسب، بل عدم وضوح مصير الطعون فالهيئة القضائية تقول انها "حسمت" 428 طعنا، بالمقابل كشفت المفوضية انه تم رد 207 طعون بالانتخابات حتى الان، ومن غير المعروف ماذا عن الـ220 طعنا المتبقية من اجمالي الـ428 طعنا؟، فاذا تم رد نصف عدد الطعون التي نظرت بها الهيئة القضائية، فهذا يعني ان الطعون الأخرى لم يتم ردها بل تم اتخاذ إجراءات فيها خصوصا وان الهيئة القضائية أكدت انها "حسمت" هذه الطعون أي اتخذت قرارا نهائيا بها بين الرد او اصدار قرار يترتب عليه تغييرا بالنتائج.