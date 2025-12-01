العامري والعباسي يناقشان التطورات السياسية وتنسيق المواقف الوطنية

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري في مكتبه ببغداد رئيس تحالف الحسم الوطني السيد ثابت العباسي.
وبحث الجانبان تطورات المشهد السياسي والحوارات الجارية بين القوى الوطنية وسبل تعزيز الشراكة بين مختلف المكونات للمضي في إنجاز الاستحقاقات الدستورية
وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف بما يضمن تشكيل حكومة رصينة قادرة على حماية وترسيخ المصلحة الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha