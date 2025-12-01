مجلس الأمن يعقد جلسة غداً بشأن العراق ويونامي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الإثنين، ( 1 كانون الأول 2025 )، ان مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة الوضع في العراق وأعمال بعثة يونامي.

وقالت يونامي في بيان "من المقرر عقد الجلسة غداً الثلاثاء، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك، وهو ما يوافق الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وأضاف "يُتوقع أن يقدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، إحاطة مفصلة لأعضاء المجلس خلال الجلسة، تتناول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، بالإضافة إلى استعراض جهود البعثة".

ونوهت يوناني الى انه "سيتم بث وقائع الجلسة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني