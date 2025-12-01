سلطة الطيران المدني: النشرة الإلزامية لوكالة سلامة الطيران الأوروبية لا تشمل الطائرات المشغّلة بالعراق

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، أن النشرة الإلزامية لوكالة سلامة الطيران الأوروبية لا تشمل الطائرات المشغلة بالعراق، حيث ذكرت سلطة الطيران في بيان، "نود أن نؤكد للمسافرين أن النشرة الإلزامية الأخيرة الصادرة عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA والمرتبطة ببعض طائرات A320 وA321 لا تشمل أيًّا من الطائرات المشغّلة داخل العراق".

كذلك أوضحت ان "النشرة تشير إلى ضرورة استبدال أو إعادة برمجة أحد مكونات نظام التحكم، ويعود سبب عدم شمول الطائرات الحديثة العاملة لدى النواقل الوطنية العراقية إلى أن النسخ الفنية لهذه الطائرات تختلف عن النسخ التي استهدفتها النشرة الأوروبية حيث تعتمد طائرات الأسطول العراقي الحديثة أنظمة معتمدة ومحدَّثة لا تتضمن المكوّن المذكور (برنامج ELAC B)".

كما لفتت الى أنه "بعد إجراء الفحوصات الفنية لطائرات A320 وA321 التابعة للناقل الوطني والشركات الأخرى العاملة في العراق، تبيّن ان الطائرات غير مشمولة بالنشرة الإلزامية لعدم انطباق المواصفات الفنية المستهدفة عليها، فضلاً عن أن الطائرات مزوّدة بأنظمة مطابقة لمتطلبات السلامة الدولية ولا تحتاج الى أي تعديل أو استبدال يخص الإشعار الأوروبي".

فيما جددت "سلطة الطيران المدني تأكيدها أن جميع الطائرات العاملة في الأجواء العراقية تخضع لإشراف فني متواصل، وتعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية"، داعية "المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة".