وزارة التعليم العالي: إعلان نتائج القبول المباشر (التعليم الجامعي الحكومي الخاص)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج القبول المباشر (التعليم الجامعي الحكومي الخاص)، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت نتائج قبول الطلبة ضمن قناة القبول المباشر (التعليم الجامعي الحكومي الخاص) للسنة الدراسية 2026/2025 وتتضمن النتائج قبول (1757) طالباً".

كذلك أوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أنه "بإمكان الطالب معرفة نتيجة القبول عبر بوابتها (https://dirasat.mohesr.gov.iq) من خلال رابط مركز التحميل"، داعية الطلبة المقبولين إلى "الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات".