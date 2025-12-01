وزارة العمل: إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الأول

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الأول، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الأول 2025 في بغداد والمحافظات".

كما أوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران فنجان، بحسب البيان، ان "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداء من ظهر اليوم الاثنين الموافق 1-12-2025"، داعية المتقاعدين كافه الى "مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".