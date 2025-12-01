محافظة بغداد توضح بشأن ظهور أسماء مغلوطة في تعيينات العقود

أصدرت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ظهور أسماء مغلوطة في تعيينات العقود، مبينة أن القرعة أجريت على نسخة البيانات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذكر بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة، أن "عملية اختيار أسماء المقبولين ضمن عقود المحافظة اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم".

وأضاف أن "جميع الطلبات قُدمت عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، من دون الدخول في تفاصيل شخصية أثناء الفرز الأولي، بل تم الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم".

كما أوضح البيان، أن "اختلاف فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود إلى تباين التنافس بين الأقضية والنواحي؛ بمعنى قد يكون المتقدم الحاصل على 30 نقطة غير مقبول في منطقة معينة، بينما تُقبل الدرجة ذاتها في منطقة أخرى بناءً على حجم التقديم واحتياجات القناة"، وتابع، أن "ظهور الأسماء المتشابهة أو من أسرة واحدة، يُعد احتمالاً وارداً خاصة في قناة التقديم الخاصة التي يقل فيها عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مثل فئات شهداء الحشد الشعبي والأقليات، إذ يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع الأسماء المتقدمة ضمن تلك القنوات تلقائياً".

كذلك بيّن، أنه "بعد إعلان القوائم الأولية للمقبولين، ستُجرى مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات، واستبعاد كل من ثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، إلى جانب قبول أسماء من الاحتياط لسد الشواغر".

فيما أكدت محافظة بغداد، أنها "ستطلق رابطا خاصا للاعتراضات الإلكترونية، يتيح لجميع المتقدمين تقديم اعتراضهم، تمهيدا للنظر فيها من قبل اللجان المختصة، ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

كذلك لفت البيان، إلى أن "أعداد المتقدمين بلغت 505,906 متقدمين، في حين أن العدد المطلوب لشغل العقود هو 10,871 فقط، ما يعني استبعاد نحو 495,035 متقدماً من إجمالي المتقدمين بسبب محدودية الدرجات المتاحة".