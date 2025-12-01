هيئة الحشد الشعبي تنفي إطلاق استمارة تعيينات إلكترونية

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إطلاق استمارة تعيينات إلكترونية، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أنها "تنفي بشكلٍ قاطع ما يُتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق استمارة تعيينات إلكترونية تدّعي قبول المتقدمين من عمر (18 إلى 55 سنة) ومن دون شهادة".

كذلك أكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "جميع الإعلانات الرسمية المتعلقة بالتعيينات أو التطوّع تُنشر حصراً عبر الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي ومنصاتها الإعلامية المعتمدة، وأن أي روابط أو منشورات تتداول خارج هذه المنصات مزورة ولا تمتّ للهيئة بصلة".

فيما دعت المواطنين "الى توخّي الحذر من الصفحات الوهمية والمواقع غير الرسمية التي تهدف تضليل المواطنين أو استغلالهم"، مشددة على "ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات".