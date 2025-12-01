عمليات بغداد: إغلاق 201 كورة صهر و72 معمل طابوق وأسفلت للحد من التلوث

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إغلاق 201 كورة صهر و72 معملاً لإنتاج الطابوق والإسفلت للحد من التلوث، حيث ذكر إعلام القيادة، في بيان، أن "حصيلة غلق (معامل وكور صهر المعادن ومواقع الحرق العشوائية) المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بالاشتراك مع وزارة البيئة بجانبي الكرخ والرصافة، بلغت غلق (201) كورة صهر معادن و(72) معملاً لإنتاج الطابوق والإسفلت بالإضافة الى إزالة عدد كبير من مواقع الحرق العشوائية"، مبيناً أن "ذلك يأتي من خلال لجنة الأمر الديواني (241285)".

كذلك أضاف أن "هذه الإجراءات جاءت بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج لما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين".