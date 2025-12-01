مفوضية الانتخابات تعلن موعد إرسال نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إنجاز إجراءات جميع الطعون بنتائج الانتخابات وإرسالها للهيئة القضائية، فيما حددت موعد إرسال النتائج إلى المحكمة الاتحادية، حيث ذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "إرسال النتائج الانتخابية كاملة إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، يكون بعد انتهاء الهيئة القضائية النظر في جميع الطعون".

كما أوضح جميل، أن "المفوضية أنجزت جميع الطعون وقدمت توصياتها بشأنها"، مبينًا أن "العمل الآن لدى الهيئة القضائية، التي لا يمكن تقييدها بمدة محددة وهي عشرة أيام، إذ تتضمن بعض الطعون إجراءات فنية أو قانونية تستدعي إعادتها إلى المفوضية للاستفسار أو لاستكمال الإجراءات الفنية المطلوبة".

وأضاف، أن "الهيئة القضائية ستكون مُلزمة بالمدة القانونية وهي عشرة أيام، بعد تسلمها آخر طعن من المفوضية واستكمال الإجراءات الخاصة به".

كذلك لفت إلى، أن "الهيئة القضائية مستمرة في أداء عملها، وأن مجموعة من الطعون التي وصلت إلى المفوضية تمت المصادقة على توصيات مجلس المفوضين بشأن ردها".