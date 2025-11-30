مصدر مطلع : عبد الامير يار الله يصدر 3 قرارات حاسمة لتعقب المطلوبين ودعم الاستقرار الأمني في ميسان

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، عن إصدار رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ثلاثة توجيهات خلال زيارته إلى مدينة العمارة، عقب سلسلة اجتماعات مهمة مع القيادات الحكومية والأمنية في محافظة ميسان.

وقال المصدر ، إن “يار الله وصل إلى ميسان برفقة وفد رفيع من وزارة الدفاع، وعقد اجتماعات موسعة مع القيادات الأمنية والحكومية، قبل أن يوجّه بثلاثة قرارات تُعد الأبرز في الملف الأمني للمحافظة”.

وبيّن المصدر أن التوجيه الأول تمثل بـ “إدامة الزخم في عمليات الدعم والتفتيش لتعقب جميع المطلوبين للقضاء وفق أوامر صادرة من المحاكم من دون أي استثناء، مع تشديد الإجراءات وتفعيل الجهد الاستخباري لضبط المطلوبين الخطرين”.

وأضاف أن التوجيه الثاني تضمن “استكمال التحقيق في حادثة تعرض مفرزة للجيش إلى إطلاق نار قبل ثلاثة أيام، والتي أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة آخر، مع الاستمرار بعمليات اعتقال المتهمين المتبقين”.

أما التوجيه الثالث، فبحسب المصدر، فقد شمل “اعتماد جهد أمني واستخباري ميداني عبر القيادات المتنقلة لمواجهة النزاعات العشائرية والحد من توسعها، ودعم الاستقرار والسلم الأهلي، ومعالجة النزاعات وفق الأطر القانونية التي تضمن منع استخدام السلاح وآثاره السلبية على الحياة العامة”.

محافظة ميسان شهدت خلال الأشهر الأخيرة تحديات أمنية متعددة، شملت نشاطات مسلحة ونزاعات عشائرية وحوادث استهداف للقوات الأمنية، ما استدعى تكثيف الجهد الاستخباري والميداني لضبط المطلوبين وتعزيز الاستقرار.

وتهدف زيارات قيادات الجيش إلى الميدان إلى تقييم الواقع الأمني مباشرة، واتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة القضايا الملحة مثل متابعة المطلوبين للقضاء، التحقيق في حوادث استهداف القوات، وإدارة النزاعات العشائرية ضمن أطر قانونية تضمن الأمن والسلم الأهلي.