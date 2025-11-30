مكافحة الاتجار بالبشر تكشف تفاصيل جريمتين بعد إلقاء القبض على 30 متهما

أعلنت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ( 30 تشرين الثاني 2025 )، عن تفاصيل جريمتين منفصلتين تتعلقان بالاتجار بالبشر، أسفرت عن إلقاء القبض على 30 متهماً وتحرير عدد من الضحايا في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية،، أن "معلومات استخبارية دقيقة أدت إلى الإطاحة بشبكة واسعة تنفذ عمليات اتجار بالبشر، حيث تم إلقاء القبض على 30 متهماً وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة".

وبين، أن "العملية أسفرت عن تحرير عدد من الضحايا الذين كانوا يتعرضون للاستغلال من قبل الشبكة".

وأضاف البيان، أن "التحقيقات كشفت عن جريمة أخرى مروعة، حيث اعترف شخص بالاعتداء على ابنتيه، ثم إقدامه على قتل إحداهما ورمي جثتها في موقع للطمر الصحي يقع ضمن حدود بغداد، في محاولة لإخفاء جريمته" مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا المتهم وعرضه على الجهات القضائية المختصة".