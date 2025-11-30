النائب كريم عليوي يرد على تصريحات "سافايا": العراق سيادي ومستقل في إدارة شؤونه

أعرب النائب كريم عليوي، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها مبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا، واصفا إياها بأنها تجاوزت الأصول الدبلوماسية وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق.

وأكد عليوي في بيان أن "هذه التصريحات المستخفة بسيادة الدولة لا تتوافق مع طبيعة العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "العراق أثبت قدرته على إدارة ملف الأمن والسياسات الدفاعية بمؤسساته وقواته دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي".

وأضاف أن "الانتخابات الأخيرة تجسدت فيها إرادة الشعب العراقي بحرية ونضج ديمقراطي، ما يعكس استقلال القرار السياسي"، موضحا أن "محاولة تصوير العراق على أنه بحاجة إلى وصاية خارجية قراءة قاصرة وغير موضوعية".

وأشار عليوي إلى أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية الوطنية ويعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وقد أثبت كفاءته في الدفاع عن سيادة العراق".

ودعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة واستدعاء السفير الأمريكي لإبلاغه الرفض العراقي لهذه التصريحات، مؤكدا أن "العراق بلد سيادي كامل الاستقلال، وسيظل قراره محكوما بثوابت الدولة وإرادة شعبه، وليس بما يصدر من تصريحات متعجلة أو غير متوافقة مع الأعراف الدبلوماسية".