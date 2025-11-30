الأخبار

النائب كريم عليوي يرد على تصريحات "سافايا": العراق سيادي ومستقل في إدارة شؤونه


أعرب النائب كريم عليوي، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها مبعوث الرئيس الأمريكي مارك سافايا، واصفا إياها بأنها تجاوزت الأصول الدبلوماسية وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للعراق.

وأكد عليوي في بيان أن "هذه التصريحات المستخفة بسيادة الدولة لا تتوافق مع طبيعة العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "العراق أثبت قدرته على إدارة ملف الأمن والسياسات الدفاعية بمؤسساته وقواته دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي".

وأضاف أن "الانتخابات الأخيرة تجسدت فيها إرادة الشعب العراقي بحرية ونضج ديمقراطي، ما يعكس استقلال القرار السياسي"، موضحا أن "محاولة تصوير العراق على أنه بحاجة إلى وصاية خارجية قراءة قاصرة وغير موضوعية".

وأشار عليوي إلى أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية الوطنية ويعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وقد أثبت كفاءته في الدفاع عن سيادة العراق".

ودعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة واستدعاء السفير الأمريكي لإبلاغه الرفض العراقي لهذه التصريحات، مؤكدا أن "العراق بلد سيادي كامل الاستقلال، وسيظل قراره محكوما بثوابت الدولة وإرادة شعبه، وليس بما يصدر من تصريحات متعجلة أو غير متوافقة مع الأعراف الدبلوماسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المحلل السياسي هاشم الكندي محذرا الاطار : لا تحالف مع الحلبوسي المتهم بالمخدرات وصاحب الخطاب الطائفي
مصدر مطلع : عبد الامير يار الله يصدر 3 قرارات حاسمة لتعقب المطلوبين ودعم الاستقرار الأمني في ميسان
مكافحة الاتجار بالبشر تكشف تفاصيل جريمتين بعد إلقاء القبض على 30 متهما
النائب كريم عليوي يرد على تصريحات "سافايا": العراق سيادي ومستقل في إدارة شؤونه
رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا يبحثان دعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات
الداخلية: القبض على متهمين اثنين يُعدّان من التجار الدوليين بالمخدرات
الكهرباء: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً
الإطار التنسيقي يجتمع غداً لبحث اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء
كهرباء كردستان تعيد التيار الوطني لوضعه الطبيعي على مدار 24 ساعة
وزارة التربية تصدر توجيهاً جديداً بشأن معاهد دروس التقوية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك