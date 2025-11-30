رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا يبحثان دعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك، اليوم الاحد، دعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك،

مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث السبل العملية التي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه استقرار العراق وازدهاره".

وأضاف ان "اللقاء استعرض وجهات النظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ودعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات، ووضع المنطقة على مسار من التعاون والنموّ الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد".

وشدد باراك "على الدور البنّاء والجوهري الذي يمكن للعراق أن يؤديه في تحقيق هذه الأهداف المشتركة".