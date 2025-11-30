الداخلية: القبض على متهمين اثنين يُعدّان من التجار الدوليين بالمخدرات

أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية بالتعاون مع السلطات السورية، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين يُعدّان من التجار الدوليين بالمخدرات، وضبط بحوزتهما 57 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدرة كانا يخططان لإدخالها إلى العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن "العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية في البلدين، مشيرةً إلى أن هذه العملية نموذج للتعاون الأمني الإقليمي وترجمة للثقة المتبادلة بين العراق وسوريا في مواجهة خطر المخدرات".

وأكدت الوزارة "استمرارها في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع المخدرات، وتعزيز العمل الاستخباري والميداني لحماية المجتمع العراقي من هذه الآفة الخطيرة، مع شكرها لإدارة مكافحة المخدرات السورية على تعاونها وجهودها في إنجاح العملية".