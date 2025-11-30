الإطار التنسيقي يجتمع غداً لبحث اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء

كشف رئيس تحالف تصميم عامر الفائز، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، أن الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً غداً الاثنين لبحث ملفات عديدة من بينها موضوع المرشح لرئاسة الوزراء.

وقال الفائز في حديث صحفي اليوم"، إن "اجتماع الاطار التنسيقي غداً، لن يتضمن حسم المرشح لتشكيل الحكومة، لكن سيناقش الامر، فضلا عن ملفات عديدة آخرى".

فيما توقع الفائز، أن "يعلن الاطار مرشحه في غضون أسبوعين بعد حسم الاسماء من اللجنة التي شكلها الاطار التنسيقي".

وفي ( 25 تشرين الثاني 2025 )، أكد النائب السابق محمد البياتي، أن خيار مرشح التسوية يبرز بوصفه المسار الأقرب لحسم هوية رئيس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن التجارب السياسية العراقية خلال السنوات الماضية تعزز هذا الاتجاه.

وقال البياتي ، إن "قراءة المشهد السياسي، لاسيما بعد انتهاء الولاية الثانية لنوري المالكي، توضح أن القوى السياسية غالباً ما تلجأ إلى مرشّح تسوية يُطرح في اللحظات الأخيرة”.

وبيّن أن "وصول شخصيات مثل حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومات السابقة كان مفاجئاً حتى للقوى التي كانت تدير الحوارات السياسية حينها".

وأضاف أن "تعدد المرشحين داخل القوى الكبرى قد يفتح الباب أمام خلافات حادة، ما يجعل خيار التسوية أكثر قابلية للاتفاق، وهو ما يبدو مرجحاً في المرحلة المقبلة".