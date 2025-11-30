كهرباء كردستان تعيد التيار الوطني لوضعه الطبيعي على مدار 24 ساعة

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، اليوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025)، عودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي، مع استئناف تزويد مشروع "روناكي" بالكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأوضح إعلام الوزارة في بيان مقتضب أن "الأخيرة أعلنت عودة الكهرباء الوطنية إلى وضعها الطبيعي وإعادة تزويد مشروع 'روناكي' بالكهرباء على مدار الساعة".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت أمس السبت، أنها تمكنت من معالجة معظم المشاكل الفنية التي واجهت شركة "دانة غاز"، مؤكدة استمرار الجهود لاستكمال أعمال الصيانة قبل إعادة ضخ الغاز.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الفرق الفنية أنهت الجزء الأكبر من الإصلاحات، وتعمل الآن على اللمسات الأخيرة لضمان استقرار التشغيل"، مشيرة إلى أنها "ستُعلم مواطني كردستان فور استئناف نقل الغاز الطبيعي إلى محطات إنتاج الكهرباء".

وكان حقل كرومور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، قد تعرض الى هجوم بطائرة مسيرة خلف اضراراً مادية وتسبب باطفاء شبه تام للطاقة الكهربائية في إقليم كردستان.

وعلى إثر الحادث وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل لجنتين تحقيقية وفنية عليا للتحقيق في قصف الحقل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

وقال الناطق باسم القائد العام، ان: "جهات إرهابية تحاول ضرب استقرار البلاد من خلال قيامها بالاعتداء الآثم على الحقل الغازي".