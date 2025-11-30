الأخبار

الإطار التنسيقي يؤكد: الأولوية لشكل الحكومة المقبلة قبل الدخول بملف رئيس الوزراء


وسط تصاعد الحديث السياسي حول ملامح الحكومة المقبلة، نفى الإطار التنسيقي، اليوم الاحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، وصوله إلى أي اتفاق بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، مؤكداً أن المشاورات ما تزال في مراحلها الأولى.

وقال عضو الإطار محمود الحياني في تصريح صحفي إن "المشاورات الجارية داخل الإطار بشأن المرحلة السياسية المقبلة ما تزال في بداياتها، والحديث عن اختيار اسم رئيس الوزراء الجديد سابق لأوانه، والإطار لم يحسم أي اسم أو مرشح حتى الآن".

وأضاف الحياني أن "الأولوية الحالية داخل الإطار هي استكمال النقاش حول شكل الحكومة المقبلة ومسارات الإصلاح السياسي، وضمان توافق وطني واسع قبل الانتقال إلى ملف الأسماء"، مبيناً أن "آلية اختيار رئيس الوزراء ستكون مبنية على التفاهمات الداخلية أولاً، ثم الحوار مع القوى السياسية الأخرى".

وأشار إلى أن "ما يتم تداوله إعلامياً عن وجود مرشحين محددين غير دقيق، فالإطار لم يطرح حتى اللحظة أي اسم رسمي، ولم يدخل مرحلة المفاضلة بين الشخصيات، وكل ما يجري الآن هو نقاشات أولية حول المعايير العامة التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل".

وختم الحياني بأن "الإطار يسعى لاعتماد معايير تتعلق بالكفاءة والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية، وأن أي قرار بشأن رئيس الوزراء الجديد سيأخذ بنظر الاعتبار الاستقرار السياسي والتفاهم مع القوى الوطنية كافة، بعيداً عن القرارات المنفردة".

وتشهد الساحة السياسية مشاورات مكثفة من قبل القوى الشيعية لتحديد شكل الحكومة المقبلة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وسط تداول تقارير عن طرح أسماء عدة من داخل وخارج الإطار لشغل منصب رئاسة الوزراء، إلا أن أياً من هذه الأسماء لم يُعتمد رسمياً حتى الآن، بانتظار التوافق النهائي داخل الإطار ومع باقي القوى السياسية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
